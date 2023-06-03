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В Индии при столкновении поездов погибло не менее 288 человек

03 июня 2023 08:14
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Число жертв в результате столкновения железнодорожных составов в Индии возросло до 288 человек. Об этом сообщает глава службы штата Одиша, пишет РИА Новости.

Поезда столкнулись недалеко от города Баласор. Это произошло в пятницу. В результате столкновения 10-12 вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов и перевернулись на противоположный путь.  Позже другой пассажирский поезд столкнулся с перевернувшимися вагонами, в результате чего сошли с рельсов еще 3-4 вагона с людьми. 

В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые занимаются поиском выживших, так как многие пассажиры могут находиться в ловушке под перевернувшимися вагонами. В результате число погибших достигло 288 человек, а количество раненых продолжает уточняться.

# ЧП # Новости Индии

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