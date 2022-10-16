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Всемирный день продовольствия отмечают в мире 16 октября

16 октября 2022 07:35
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Новости Беларуси. Привлечь внимание к проблеме голода призвана дата 16 октября. Сегодня планета отмечает Всемирный день продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Всемирный день продовольствия отмечают в мире 16 октября-1

Огромное количество вызовов, с которыми столкнулся мир, поставили под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Пандемия, конфликты, изменение климата, западные санкции, энергокризис и международная напряженность – все это привело к серьезным последствиям.  

Всемирный день продовольствия отмечают в мире 16 октября-4

В мире наблюдается нехватка продовольствия. Некоторые страны уже столкнулись с ситуацией острого голода. Речь прежде всего о беднейших государствах африканского континента. По данным ООН, от голода в мире уже страдают свыше восьмисот миллионов человек. Предпринятые усилия, связанные с зерновой сделкой, ожидаемых результатов не принесли.  

# Праздничные даты # Фотофакт

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