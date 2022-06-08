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Всемирный банк: мировая экономика под угрозой

08 июня 2022 11:04
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Мировая экономика под угрозой. Всемирный банк ухудшил прогноз роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По обновленным расчетам специалистов, ожидается, что темпы роста мировой экономики в 2022 году составят примерно 3 %.

Всемирный банк: мировая экономика под угрозой-1

Хотя еще несколько месяцев назад речь шла более чем о 4 %. Причем это касается как стран с развитой, так и с развивающейся экономикой. Дело в том, что процесс ухудшения, который запустила пандемии COVID-19, усугубляет нынешний конфликт в Украине. Теперь, по мнению экспертов, мировая экономика вступает в потенциальный затяжной период слабого роста и повышенной инфляции.  

# Экономика # Фотофакт

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