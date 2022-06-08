Польша больше не может справляться с наплывом украинских беженцев. Насколько выросло население в городах?

Несмотря на то, что многие беженцы вернулись в Украину или переехали в другие города, оставшаяся часть оказывает дополнительное давление на и без того напряженный рынок жилья. А местные бюджеты города истощены и ограничены. Это пример того, с какими проблемами сейчас сталкиваются все польские города. Ведь из более чем трех миллионов украинских беженцев, бежавших в Польшу, около двух миллионов живут в крупных городах. В результате население Варшавы выросло на 15 %, Кракова – на 23 %, а Гданьска и вовсе на 34 %.