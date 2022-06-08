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Польша больше не может справляться с наплывом украинских беженцев. Насколько выросло население в городах?

08 июня 2022 11:03
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Новости Польши. Польские города больше не в состоянии помогать украинским беженцам, так как ресурсы уже истощены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил мэр польского города Жешува.

Польша больше не может справляться с наплывом украинских беженцев. Насколько выросло население в городах?-1

По словам чиновника, город смог справиться с большим наплывом беженцев благодаря огромным усилиям. Буквально чудом удалось избежать кризиса. Однако теперь, когда ситуация стала спокойнее, у властей города появилась новая задача – как интегрировать в общество тех, кто решил остаться.

Польша больше не может справляться с наплывом украинских беженцев. Насколько выросло население в городах?-4

Несмотря на то, что многие беженцы вернулись в Украину или переехали в другие города, оставшаяся часть оказывает дополнительное давление на и без того напряженный рынок жилья. А местные бюджеты города истощены и ограничены. Это пример того, с какими проблемами сейчас сталкиваются все польские города. Ведь из более чем трех миллионов украинских беженцев, бежавших в Польшу, около двух миллионов живут в крупных городах. В результате население Варшавы выросло на 15 %, Кракова – на 23 %, а Гданьска и вовсе на 34 %.

# Беженцы # Конрад Фийолек # Фотофакт

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