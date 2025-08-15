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Всемирные соревнования роботов открылись в Пекине

15 августа 2025 09:27
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Всемирные соревнования роботов открылись в Пекине-0

В Пекине стартовали Всемирные соревнования гуманоидных роботов. В первый день роботы продемонстрировали бег, футбол, рукопашный бой и другие навыки. Мероприятие проходит на Национальном стадионе конькобежного спорта. Об этом пишет ТАСС.

Роботы продемонстрировали хорошие результаты, хотя не обходилось без падений и случаев дезориентации. Матч по футболу 5 на 5 управлялся искусственным интеллектом и вызвал у зрителей положительные эмоции.

В соревновании принимают участие около 500 роботов из 280 команд из 16 стран. В программу входят 26 дисциплин, разделенных на три категории: спорт (бег, прыжки, футбол, боевые искусства), искусство (танцы, ушу) и профессиональное мастерство (работа на заводе, в больнице и отеле).

Фото: pixabay

# Китай

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