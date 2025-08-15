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«Нижний Новгород» минимально обыграл «Ростов» в Кубке России

15 августа 2025 07:59
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«Нижний Новгород» минимально обыграл «Ростов» в Кубке России-0

Во матче второго тура группового этапа Кубка России «Нижний Новгород» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0. Матч прошел в Саранске, где стадион хозяев поля служит запасной ареной. Об этом пишет РИА Новости 

Первый гол был забит на 74-й минуте Хуаном Боселли. За буквально минуту до этого «Ростов» остался в меньшинстве: Александр Тарасов был удален с поля, а затем Мохаммад Мохеби получил вторую желтую карточку.

Это была уже вторая встреча между этими командами за неделю – ранее «Ростов» победил в матче РПЛ. Для «Нижнего Новгорода» это первая победа в сезоне, и сейчас он занимает третье место в группе, а «Ростов» – четвертое.

Фото: pixabay

# Футбол

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