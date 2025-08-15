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Во время ожесточённых протестов в Сербии ранено 42 сотрудника полиции

15 августа 2025 08:26
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Массовое нарушение общественного порядка и спокойствия. Не менее 42 полицейских получили травмы в результате ожесточенных протестов в Сербии. Почти 40 участников акций задержаны. Власти назвали произошедшее одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время ожесточённых протестов в Сербии ранено 42 сотрудника полиции-2

Наиболее серьезные инциденты произошли в Нови-Саде, где были разгромлены несколько помещений сербской правящей партии. Протестующие забрасывали здания камнями, металлическими прутьями и пиротехникой. Полицейские пытались разогнать толпу, но в них полетели бутылки и другие предметы, оказавшиеся в руках протестующих. Чтобы защититься от разъяренной толпы, правоохранители были вынуждены задействовать химические средства. В ночь на 14 августа в ряде сербских городов также прошли акции протеста. В результате атак в тот день пострадали 27 сотрудников полиции и более 80 гражданских лиц.

# Сербия # Протесты

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