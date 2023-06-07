ВС Украины попытались прорвать оборону под Артёмовском

Вооруженные силы Украины восемь раз попытались прорвать оборону в районе Артемовска. За сутки ВСУ потеряли свыше 400 военных, их цели достигнуты не были. Об этом информирует Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По сообщению МО России, украинские войска после того, как понесли существенные потери на Южно-Донецком направлении, попытались прорваться на Донецком в районе Артемовска.

На протяжении суток группировка войск «Южная» успешно отражала восемь атак штурмовых подразделений ВСУ. Вклинения в российскую оборону не произошло. Украинская сторона потеряла 415 военных, 2 танка, 9 единиц боевой бронетехники, 6 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и гаубицу.