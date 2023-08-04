Politico: Моравецкий дал Зеленскому пощечину из-за вызова польского посла в украинский МИД

Решение Польши о продлении срока запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины и реакция премьер-министра Моравецкого на вызов украинского посла в МИД рассматриваются как пощечина президенту украинскому президенту Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Спор между двумя странами возник из-за введения запрета на экспорт зерна, а сейчас касается фруктов и ягод, что вызывает беспокойство польских фермеров и сказывается на ценах. Отношения между странами ухудшились после заявления руководителя канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Киев недостаточно ценит оказываемую помощь. После этого польский представитель был вызван в МИД Украины. В своем заявлении украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что такие слова не соответствуют действительности.