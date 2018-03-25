Впервые с 2010 года в День независимости Греции в небе пролетят военные самолёты

Новости Греции. В Греции отмечают День независимости. По всей стране развиваются национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В Греции отмечают День независимости. По всей стране развиваются национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные события развернуться в Афинах. Торжественная часть началась с военного парада. Запланирован показ нескольких десятков единиц бронетехники. Перед зданием парламента пройдет национальная гвардия.
Впервые с 2010 года в небе пролетят военные самолеты. Помимо этого в городах организованы праздничные площадки и развлекательные программы. С Днём независимости президента Греции Прокописа Павлопулоса поздравил Александр Лукашенко.