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Впервые с 2010 года в День независимости Греции в небе пролетят военные самолёты

25 марта 2018 15:07
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Новости Греции. В Греции отмечают День независимости. По всей стране развиваются национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые с 2010 года в День независимости Греции в небе пролетят военные самолёты-1

Основные события развернуться в Афинах. Торжественная часть началась с военного парада.  Запланирован показ нескольких десятков единиц бронетехники. Перед зданием парламента пройдет национальная гвардия.

Впервые с 2010 года в День независимости Греции в небе пролетят военные самолёты-4

Впервые с 2010 года в небе пролетят военные самолеты. Помимо этого в городах организованы праздничные площадки и развлекательные программы. С Днём независимости президента Греции Прокописа Павлопулоса поздравил Александр Лукашенко.

# Фотофакт # Праздники

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