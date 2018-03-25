Впервые с 2010 года в День независимости Греции в небе пролетят военные самолёты

Новости Греции. В Греции отмечают День независимости. По всей стране развиваются национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные события развернуться в Афинах. Торжественная часть началась с военного парада. Запланирован показ нескольких десятков единиц бронетехники. Перед зданием парламента пройдет национальная гвардия.