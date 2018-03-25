Паром с 200 пассажирами на борту наскочил на риф у берегов Южной Кореи

Новости Южной Кореи. Спасательная операция в эти минуты развернулась у берегов Южной Кореи. Там на риф наскочил пассажирский паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту, по предварительным данным, находится около двух сотен человек.
К месту ЧП уже прибыли катера береговой охраны, а также направлены несколько гражданских судов, которые находились поблизости. По имеющейся информации, пассажиры в спасательных жилетах собрались на палубе парома. По данным специалистов, пока признаков подтопления парома нет.