Паром с 200 пассажирами на борту наскочил на риф у берегов Южной Кореи

Новости Южной Кореи. Спасательная операция в эти минуты развернулась у берегов Южной Кореи. Там на риф наскочил пассажирский паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту, по предварительным данным, находится около двух сотен человек.