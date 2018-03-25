Многотысячные акции протеста прошли в США: люди требуют ограничить оборот оружия

Новости США. Многотысячные акции протеста прошли в десятках американских городов. Люди требуют ограничить оборот оружия в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Многотысячные акции протеста прошли в десятках американских городов. Люди требуют ограничить оборот оружия в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из самых масштабных стала акция в Нью-Йорке. На неё собрались 175 тысяч человек. Поддержали акцию и также вышли на улицы в крупнейших городах Канады. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене.
Поводов для массовых протестов стала февральская атака в школе в Паркленде. Тогда погибли 17 человек. Ещё около двух десятков были ранены.