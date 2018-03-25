Многотысячные акции протеста прошли в США: люди требуют ограничить оборот оружия

Одной из самых масштабных стала акция в Нью-Йорке. На неё собрались 175 тысяч человек. Поддержали акцию и также вышли на улицы в крупнейших городах Канады. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене.