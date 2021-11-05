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ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии

05 ноября 2021 08:06
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Всемирная организация здравоохранения выразила тревогу в связи ростом распространения коронавируса в Европе. Там заявили, что число случаев заболевания приближается к рекордному уровню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии-1

Только на прошлой неделе COVID-19 заразились почти 2 миллиона европейцев. Это 60 % всех случаев в мире. Согласно последним данным, количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за неделю. В ВОЗ считают одной из главных причин такого быстрого распространения болезни недостаточный уровень вакцинации. Привито меньше половины населения.  

ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии-4

Хуже всего положение в странах Балтии и на Балканах. Изменить ситуацию может только социальная ответственность, когда каждый поймет, что прививку сделать необходимо. Потому что, как заявили во Всемирной организации здравоохранения, сейчас Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии.  

# Коронавирус # Фотофакт

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