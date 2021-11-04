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Будут доставлять кислород и раздавать еду. В Латвии на борьбу с коронавирусом направили военных

04 ноября 2021 18:50
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Новости Латвии. В Латвии на борьбу с коронавирусом бросили армию. В Риге больницы переполнены заболевшими, которые все продолжают поступать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медперсонал уже не справляется с работой из-за нехватки рук.  

Будут доставлять кислород и раздавать еду. В Латвии на борьбу с коронавирусом направили военных-1

Им на помощь и придут военные. Они будут перевозить пациентов, доставлять кислород, раздавать еду, организовывать в стране вакцинацию и делать все, что потребуется на войне с коронавирусом. Добавим, что в Латвии зафиксировано более 224 тысяч случаев заражения COVID-19.  

# Коронавирус # Фотофакт

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