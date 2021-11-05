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Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших

05 ноября 2021 07:08
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На месте крушения Ан-12 в Иркутской области нашли тела всех 9 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также спасатели нашли второй черный ящик.  

Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших-1

Татьяна Савчик, СТВ:  
Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» упал 3 ноября в семи километрах от аэропорта Иркутска. На борту находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Из них трое – граждане Беларуси.  

Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших-4

По факту крушения заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причины: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.  

На борту было не 7, а 9 человек. Подробности крушения самолета Ан-12 под Иркутском читайте здесь.  

# Авиакатастрофа # Татьяна Савчик # Фотофакт

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