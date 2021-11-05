Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области нашли тела всех 9 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также спасатели нашли второй черный ящик.
На месте крушения Ан-12 в Иркутской области нашли тела всех 9 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также спасатели нашли второй черный ящик.
Татьяна Савчик, СТВ:
Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» упал 3 ноября в семи километрах от аэропорта Иркутска. На борту находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Из них трое – граждане Беларуси.
По факту крушения заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причины: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
На борту было не 7, а 9 человек. Подробности крушения самолета Ан-12 под Иркутском читайте здесь.