Более 400 мигрантов спасены в Средиземном море. На помощь пришло немецкое судно

Немецкое судно спасло в Средиземном море более 400 мигрантов, которые подали сигнал бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда оно добралось до лодки, она уже начала тонуть.

Многие из беженцев оказались в воде без спасательных жилетов. Экипаж корабля поднял всех на борт и оказал необходимую им помощь. Теперь стоит вопрос, куда доставить спасенных беженцев. Пока судно идет к итальянскому острову Лампедуза в надежде, что там их примут. Но местные власти могут и отказать.