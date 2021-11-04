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Более 400 мигрантов спасены в Средиземном море. На помощь пришло немецкое судно

04 ноября 2021 18:47
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Немецкое судно спасло в Средиземном море более 400 мигрантов, которые подали сигнал бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда оно добралось до лодки, она уже начала тонуть.  

Более 400 мигрантов спасены в Средиземном море. На помощь пришло немецкое судно-1

Многие из беженцев оказались в воде без спасательных жилетов. Экипаж корабля поднял всех на борт и оказал необходимую им помощь. Теперь стоит вопрос, куда доставить спасенных беженцев. Пока судно идет к итальянскому острову Лампедуза в надежде, что там их примут. Но местные власти могут и отказать.  

Более 400 мигрантов спасены в Средиземном море. На помощь пришло немецкое судно-4

По данным МВД страны, с начала года в Италию прибыли около 54 тысяч мигрантов.  

# Беженцы # Фотофакт

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