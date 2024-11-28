«Восточный щит» – укрепления, которые возводит Варшава на границе с Беларусью, оказался дорогостоящим ситом ценою в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы «отгородиться», а еще решить проблему с нелегальным трафиком Варшава вдоль «щита» даже изменила формы рельефа. Но «золотой» забор вовсе не стал непреодолимым препятствием для мигрантов. С помощью обычной лестницы они без труда перебрались через заграждение.
В Варшаве поспешили оправдаться. Хотя глядя на эти кадры, сделать это будет сложно. Тем не менее польские стражи обвиняют в произошедшем неких «помощников, которые отошли на белорусскую сторону». По сути, подобные заявления не больше, чем попытка прикрыть собственную некомпетентность.
Напомним, амбициозные польские политики громко обещали создать самую надежную границу в Европе. И вот она во всей красе. Еврочиновники из каждого утюга кричат о том, что страна неприступна. Граница может и на замке, вот только ключей к нему тысячи.