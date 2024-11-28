Мигранты легко обходят «Восточный щит», который стоил Польше в 2,5 млрд долларов

«Восточный щит» – укрепления, которые возводит Варшава на границе с Беларусью, оказался дорогостоящим ситом ценою в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы «отгородиться», а еще решить проблему с нелегальным трафиком Варшава вдоль «щита» даже изменила формы рельефа. Но «золотой» забор вовсе не стал непреодолимым препятствием для мигрантов. С помощью обычной лестницы они без труда перебрались через заграждение.