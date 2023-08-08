Украинского лидера Владимира Зеленского, как и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, будет ждать аналогичная участь. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Председатель Государственной Думы отметил в Telegram, что в конечном итоге в США и Европе всегда стараются избавиться от своих марионеток. Известный своим отданным приказом о нападении на Южную Осетию Саакашвили отбывает наказание за свои действия в Грузии. По мнению Володина, Зеленский может пойти по аналогичному пути.