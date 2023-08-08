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Володин: Зеленского ждёт участь Саакашвили

08 августа 2023 10:30
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Украинского лидера Владимира Зеленского, как и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, будет ждать аналогичная участь. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Председатель Государственной Думы отметил в Telegram, что в конечном итоге в США и Европе всегда стараются избавиться от своих марионеток. Известный своим отданным приказом о нападении на Южную Осетию Саакашвили отбывает наказание за свои действия в Грузии. По мнению Володина, Зеленский может пойти по аналогичному пути.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Михаил Саакашвили # Вячеслав Володин

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