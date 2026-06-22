Франция столкнулась с аномальной жарой – в ряде регионов температура превысила 40 градусов, побив 25-летний рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 60 департаментах объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за жары пересмотрен график занятий в школах и работы на стройках, отменены массовые и спортивные мероприятия. Экстремальная жара ухудшила качество воздуха в крупных городах и может спровоцировать пожары, что грозит негативными экономическими последствиями.