По итогам встречи между США и Ираном Вэнс заявил, что достигнут большой прогресс, и стороны намерены работать дальше. Но вряд ли удастся решить проблемы все и сразу. Одна из них – ситуация в Ливане. По данным агентства «Тасним», Иран не откроет Ормузский пролив, пока не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти и не будет установлено перемирие в Ливане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Израиль отказывается соблюдать режим тишины, как этого требуют условия меморандума. И хотя Трамп громко заявил, что управляет своим союзником, министр нацбезопасности Израиля его опроверг. КСИР в ответ на авиаудары по Бейруту снова закрыл Ормузский пролив. Понимая хрупкость ситуации, США пытаются исключить Ливан из сделки. Но встречи для выработки соглашения так или иначе продолжатся. Меморандум дает для этого 60 дней. В тексте сказано, что Израиль и Штаты должны снять санкции и прекратить все формы боевых действий, а Иран в ответ гарантирует открытие Ормузского пролива, откажется от ядерной программы и разбавит обогащенный уран под надзором МАГАТЭ.

СМИ назвали это капитуляцией Трампа, а Президент Беларуси в интервью «Аль-Арабия» сказал, что ситуация на Ближнем Востоке для США остается сложной. Убийство мирных жителей в Газе, нападение на Иран, агрессия в Ливане и перекрытие Ормузского пролива – все это заставило арабские страны переосмыслить роль США. Ближний Восток уже сильно изменился, и пока Трамп делает громкие заявления, Штаты тихо теряют союзников. «Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране.