Премьер-министр Великобритании может уйти в отставку уже 22 июня

Премьер-министр Великобритании может уйти в отставку уже сегодня, 22 июня, из-за сокращения поддержки, сообщают крупнейшие издания страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис обострился после увольнения министров силового блока: они выступили против сокращения финансирования, необходимого для выполнения обязательства по увеличению военных расходов до 3,5 % ВВП к 2035 году. Нехватка средств грозит снижением боеготовности армии. Стармер принял решение после консультаций с советниками, членами кабмина и лидерами профсоюзов – он готовит упорядоченный транзит власти.