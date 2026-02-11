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Военный Шенген вступит в силу на территории Евросоюза до конца года

11 февраля 2026 16:55
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Очередная милитаристская инициатива Еврокомиссии наконец обрела плоть, при этом вновь на территории Прибалтики, что, собственно, не удивительно. Председатель Сейма Литвы заявил, что Военный Шенген вступит в силу на территории Евросоюза до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 января министры обороны трех Прибалтийских республик подписали в Таллине соответствующую совместную декларацию. Как заявлено в документе, войска НАТО смогут перемещаться по территории Латвии, Литвы и Эстонии без согласования с парламентами и местной властью.

Прибалтика, как обычно, заявляет, что это нужно для сдерживания мнимой российской агрессии и укрепления восточного фланга альянса. Однако эксперты уверены: границы, которые десятилетиями считались неприкосновенными, теперь существуют только для гражданских, а суверенитет превратился в транзит.

# НАТО # Международная политика

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