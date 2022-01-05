Военные Эстонии не могут вовремя получить новое вооружение и боеприпасы

Если раньше, к примеру, сроки получения партии крупнокалиберных патронов составляли 12 месяцев, то теперь полтора, а то и два года. Возникли проблемы даже с покупкой таких компонентов как порох. И еще одна напасть напала на эстонских военных. Стремительный рост цен на оружие. Мало того, что его не дождаться, так с каждым днем оно становится все дороже и дороже. Эти задержки уже обошлись Таллину в 20 миллионов евро. И как разрешить эту проблему, никто не знает. Одна надежда, что враг войдет в положение и пока нападать не будет.