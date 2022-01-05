Прямой эфир

Военные Эстонии не могут вовремя получить новое вооружение и боеприпасы

05 января 2022 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. В эстонской армии возникли проблемы с получением нового вооружения и боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обороноспособность страны ослабил, как ни странно, коронавирус. Пандемия разрушила цепочку поставок.  

Военные Эстонии не могут вовремя получить новое вооружение и боеприпасы-1

Если раньше, к примеру, сроки получения партии крупнокалиберных патронов составляли 12 месяцев, то теперь полтора, а то и два года. Возникли проблемы даже с покупкой таких компонентов как порох. И еще одна напасть напала на эстонских военных. Стремительный рост цен на оружие. Мало того, что его не дождаться, так с каждым днем оно становится все дороже и дороже. Эти задержки уже обошлись Таллину в 20 миллионов евро. И как разрешить эту проблему, никто не знает. Одна надежда, что враг войдет в положение и пока нападать не будет.  

# Вооруженные силы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть ли пострадавшие белорусы в Казахстане и что сейчас делают протестующие? Всё, известное к вечеру 5 января
05 января 2022 16:49

Есть ли пострадавшие белорусы в Казахстане и что сейчас делают протестующие? Всё, известное к вечеру 5 января

Лукашенко провёл телефонные разговоры с президентами России и Казахстана
05 января 2022 16:47

Лукашенко провёл телефонные разговоры с президентами России и Казахстана

Пекари в шоке. Во Франции впервые за 20 лет на 25 центов может подорожать багет
05 января 2022 16:04

Пекари в шоке. Во Франции впервые за 20 лет на 25 центов может подорожать багет