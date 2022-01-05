Есть ли пострадавшие белорусы в Казахстане и что сейчас делают протестующие? Всё, известное к вечеру 5 января
Новости Беларуси. Ситуация в Казахстане накаляется с каждым часом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После разгрома здания акимата в Алматы, протестующие захватили резиденцию президента, корпункт телеканала «Мир 24», а затем местный Департамент полиции и аэропорт.
Протестующие в Алматы ворвались в здание администрации и устроили пожар. Полиция пытается оттеснять нападающих. Подробности здесь.
Сообщается, что многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. И, судя по всему, уже начали их использовать – в ходе беспорядков есть жертвы и среди силовиков, и среди митингующих. Всего пострадавших около 500. В стране отключен интернет и мобильная связь. Мародеры начинают грабить банкоматы. И весь этот беспредел происходит под лозунгом «мирных перемен».
На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Ее принял президент страны. Читайте здесь.
Протестующие требуют немедленного освобождения всех политзаключенных, полной отставки и сложения полномочий президента, председателя Совбеза, правительства и парламента. А еще политических реформ и свободных выборов.
Протестующие в Алматы захватили корпункт телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир. Читайте здесь.
Все, что происходит в Казахстане, небезразлично Беларуси. Это близкая нам страна. Самое важное на данном этапе – стабилизировать обстановку и прекратить беспорядки. К слову, по информации МИД Беларуси, события в Казахстане пока не затронули находящихся там белорусских граждан. Посольством открыты горячие линии.
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