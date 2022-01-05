Есть ли пострадавшие белорусы в Казахстане и что сейчас делают протестующие? Всё, известное к вечеру 5 января

Новости Беларуси. Ситуация в Казахстане накаляется с каждым часом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После разгрома здания акимата в Алматы, протестующие захватили резиденцию президента, корпункт телеканала «Мир 24», а затем местный Департамент полиции и аэропорт. Протестующие в Алматы ворвались в здание администрации и устроили пожар. Полиция пытается оттеснять нападающих. Подробности здесь.

Сообщается, что многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. И, судя по всему, уже начали их использовать – в ходе беспорядков есть жертвы и среди силовиков, и среди митингующих. Всего пострадавших около 500. В стране отключен интернет и мобильная связь. Мародеры начинают грабить банкоматы. И весь этот беспредел происходит под лозунгом «мирных перемен». На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Ее принял президент страны. Читайте здесь.