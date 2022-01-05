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Лукашенко провёл телефонные разговоры с президентами России и Казахстана

05 января 2022 16:47
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В центре внимания мировых СМИ продолжает находиться обстановка в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне «газовых» протестов там ушло в отставку правительство, а ситуация вылилась в жестокое противостояние на улицах.  

Лукашенко провёл телефонные разговоры с президентами России и Казахстана-1

В Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию. Казахстан – наш серьезный партнер и государство, которое входит в ЕАЭС. Понятное дело, что происходящим там серьезно обеспокоены лидеры стран Союза.  

Лукашенко провёл телефонные разговоры с президентами России и Казахстана-4

Стало известно, что 5 января состоялся разговор белорусского лидера с его российским коллегой. Следом Александр Лукашенко связался с президентом Казахстана. С Касым-Жомартом Токаевым также были проведены консультации по ситуации в Казахстане. По сообщению пресс-службы белорусского Президента, в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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