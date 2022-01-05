Лукашенко провёл телефонные разговоры с президентами России и Казахстана

В центре внимания мировых СМИ продолжает находиться обстановка в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне «газовых» протестов там ушло в отставку правительство, а ситуация вылилась в жестокое противостояние на улицах.

В Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию. Казахстан – наш серьезный партнер и государство, которое входит в ЕАЭС. Понятное дело, что происходящим там серьезно обеспокоены лидеры стран Союза.