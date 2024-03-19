Гладков сообщил, что из Белгородской области вывезут девять тысяч детей

В Белгородской области, в результате обстрелов со сторону ВСУ, принято решение о переселении порядка 9 000 детей в соседние регионы России, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент идет переселение из множества сел. Предполагается, что 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу, а затем в Ставропольский край. За прошедшую неделю в Белгородской области в результате обстрела погибли 16 и пострадали 98 человек. Во вторник в результате атаки со стороны ВСУ получила ранение малолетняя девочка.