Боевые потери Украины насчитывают миллионы человек. Об этом заявил Раймонд Анджейчак, в прошлом начальник Генерального штаба польской армии, что пишет РИА Новости.

«Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч», – сказал он.

Он также добавил, у Украины иссякли людские ресурсы. В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние два года страна потеряла 31 000 человек. Однако в западных СМИ отмечалось, что эта цифра меньше, нежели по оценкам США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что украинские граждане понимают, что Зеленский лжет о потерях.