Во всём мире отмечают День мытья рук. Рассказываем, когда и для чего появился этот праздник

15 октября во всем мире отмечают День мытья рук. Весьма актуальный вопрос в последнее время. С приходом пандемии медики чаще призывают мыть руки. Однако решение о ежегодном проведении такого праздника было принято задолго до COVID-19 – еще в 2008 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.