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Во всём мире отмечают День мытья рук. Рассказываем, когда и для чего появился этот праздник

15 октября 2021 08:38
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15 октября во всем мире отмечают День мытья рук. Весьма актуальный вопрос в последнее время. С приходом пандемии медики чаще призывают мыть руки. Однако решение о ежегодном проведении такого праздника было принято задолго до COVID-19 – еще в 2008 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во всём мире отмечают День мытья рук. Рассказываем, когда и для чего появился этот праздник-1

Цель всемирного дня – привлечь внимание к важности гигиенической процедуры. Грязные или плохо вымытые руки могут стать причиной острых респираторных инфекций, гриппа, вирусного гепатита, дизентерии и других серьезных заболеваний. А для того, чтобы мыть руки правильно, разработана целая методика: мыло, вода, а продолжительность процедуры – не менее 30 секунд.  

# Праздничные даты # Фотофакт

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