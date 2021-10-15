Во всём мире отмечают День мытья рук. Рассказываем, когда и для чего появился этот праздник

15 октября во всем мире отмечают День мытья рук. Весьма актуальный вопрос в последнее время. С приходом пандемии медики чаще призывают мыть руки. Однако решение о ежегодном проведении такого праздника было принято задолго до COVID-19 – еще в 2008 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель всемирного дня – привлечь внимание к важности гигиенической процедуры. Грязные или плохо вымытые руки могут стать причиной острых респираторных инфекций, гриппа, вирусного гепатита, дизентерии и других серьезных заболеваний. А для того, чтобы мыть руки правильно, разработана целая методика: мыло, вода, а продолжительность процедуры – не менее 30 секунд.