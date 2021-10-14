Более 90% украинских промышленных предприятий станут убыточными из-за повышения цен на газ

Новости Украины. В Украине более 90 % промышленных предприятий станут убыточными из-за повышения цен на газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация работодателей Украины провела опрос среди 100 компаний. В результате почти 50 % респондентов планируют остановить производство или уменьшить его объемы, если цена останется прежней или возрастет.

Дело в том, что большинство предприятий не имеют технологической возможности для замены природного газа на другие энергоресурсы. Плана действий в случае прекращения его поставок у них тоже нет. Кроме того, именно украинцы будут вынуждены рассчитываться за это. Ведь рост цен на газ отразится на конечной стоимостью продуктов питания, лекарств и других товаров. Также многие потеряют рабочие места из-за закрытия предприятий.