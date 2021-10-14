Литовский депутат разоблачил миграционную политику властей. Беженцев силой заставляют пересекать границу

Новости Литвы. Литовский депутат от партии «Союз крестьян и зеленых» рассказал о незаконных действиях властей в отношении мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании Комитета национальной безопасности и обороны отмечено, что мигрантов отвозят на границу и приказывают идти на территорию Беларуси. Принудительная высылка мигрантов не соответствует никаким законам. Сами беженцы, попадая в ЕС, также заявляют, что пограничники вытесняют их. Поэтому они вынуждены прятаться в лесах вдоль границы.