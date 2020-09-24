Во время протестов в Кентукки двое полицейских были ранены

Новости США. В американском штате Кентукки на улицы выводятся силы Нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты переросли в откровенную агрессию со стороны митингующих. В городе Луисвилл двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия.

Напомним, беспорядки в городе начались после того, как суд оправдал применение оружия правоохранителями во время обыска в квартире афроамериканки. 13 марта полиция ворвалась в дом, где, как полагали стражи порядка, хранятся наркотики.