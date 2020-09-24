Прямой эфир

Во время протестов в Кентукки двое полицейских были ранены

24 сентября 2020 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Кентукки на улицы выводятся силы Нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты переросли в откровенную агрессию со стороны митингующих. В городе Луисвилл двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия.

Во время протестов в Кентукки двое полицейских были ранены-1

Напомним, беспорядки в городе начались после того, как суд оправдал применение оружия правоохранителями во время обыска в квартире афроамериканки. 13 марта полиция ворвалась в дом, где, как полагали стражи порядка, хранятся наркотики.

Во время протестов в Кентукки двое полицейских были ранены-4

Находившийся внутри мужчина открыл стрельбу по полицейским. Те также применили оружие. В ходе перестрелки была убита спящая в комнате женщина. Случай вызвал большой резонанс в стране.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военные учения с участием войск НАТО в Украине перешли в активную фазу
24 сентября 2020 08:45

Военные учения с участием войск НАТО в Украине перешли в активную фазу

В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?
24 сентября 2020 06:45

В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?

Европа усиливает карантин, местные жители недовольны: «Ужасно, это просто дискриминация»
23 сентября 2020 19:14

Европа усиливает карантин, местные жители недовольны: «Ужасно, это просто дискриминация»