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В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?

24 сентября 2020 06:45
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В Европе стремительно растет число заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего их на юге континента.

В Испании тысячи новых случаев за сутки. В Мадриде из-за очередной вспышки вернули частичный карантин. Жителям 40 районов запретили выезжать в центр города.

В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?-1

Всеми силами остановить коронавирус пытаются в Великобритании: офисы возвращаются на удаленку, а для баров и ресторанов предусмотрен комендантский час.

Более жесткие меры борьбы с пандемией планируют предпринять и во Франции. Среди них – запрет собираться в группы более 10 человек и тысячный лимит на массовых мероприятиях.

В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?-4

Список государств, готовых вводить ограничения, увеличивается с каждым днем. Однако о глобальном локдауне во время так называемой второй волны речь уже не идет. Учитывая рекордный экономический спад и протестные настроения людей, мировые лидеры стараются вводить карантинные меры локально, сообразно ситуации.

К слову, Беларусь по этому пути пошла изначально: вместо паники и тотального закрытия разумная предосторожность.

# Коронавирус # Фотофакт

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