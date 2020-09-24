В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?

В Европе стремительно растет число заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего их на юге континента.

В Испании тысячи новых случаев за сутки. В Мадриде из-за очередной вспышки вернули частичный карантин. Жителям 40 районов запретили выезжать в центр города.