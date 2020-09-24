В Европе стремительно растёт число заболевших коронавирусом. Будет ли глобальный локдаун?
В Европе стремительно растет число заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего их на юге континента.
В Испании тысячи новых случаев за сутки. В Мадриде из-за очередной вспышки вернули частичный карантин. Жителям 40 районов запретили выезжать в центр города.
Всеми силами остановить коронавирус пытаются в Великобритании: офисы возвращаются на удаленку, а для баров и ресторанов предусмотрен комендантский час.
Более жесткие меры борьбы с пандемией планируют предпринять и во Франции. Среди них – запрет собираться в группы более 10 человек и тысячный лимит на массовых мероприятиях.
Список государств, готовых вводить ограничения, увеличивается с каждым днем. Однако о глобальном локдауне во время так называемой второй волны речь уже не идет. Учитывая рекордный экономический спад и протестные настроения людей, мировые лидеры стараются вводить карантинные меры локально, сообразно ситуации.
К слову, Беларусь по этому пути пошла изначально: вместо паники и тотального закрытия разумная предосторожность.