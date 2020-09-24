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Военные учения с участием войск НАТО в Украине перешли в активную фазу

24 сентября 2020 08:45
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Новости Украины. Рядом с Беларусью в очередной раз активизировались войска Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные учения с участием войск НАТО в Украине перешли в активную фазу-1

В Украине в активную фазу перешли стратегические учения «Объединенные усилия-2020», которые проводятся по стандартам НАТО. В страну прибыли военные из США. В общей сложности участие в маневрах принимают 12 тысяч военнослужащих и 700 единиц техники.

Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО. Украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские союзники.

Военные учения с участием войск НАТО в Украине перешли в активную фазу-4

По заявлениям Киева, это ответ на учения России «Кавказ-2020». За ходом маневров наблюдают партнеры Украины по НАТО, в частности военнослужащие вооруженных сил США, Канады и Великобритании.

# Военные учения # Фотофакт

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