Военные учения с участием войск НАТО в Украине перешли в активную фазу

Новости Украины. Рядом с Беларусью в очередной раз активизировались войска Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине в активную фазу перешли стратегические учения «Объединенные усилия-2020», которые проводятся по стандартам НАТО. В страну прибыли военные из США. В общей сложности участие в маневрах принимают 12 тысяч военнослужащих и 700 единиц техники.

Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО. Украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские союзники.