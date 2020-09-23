Европа усиливает карантин, местные жители недовольны: «Ужасно, это просто дискриминация»

Новости мира. Число инфицированных коронавирусом в мире за неделю возросло почти на 2 миллиона. Каждые сутки в Европе выявляют до 50 тысяч новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки страны усиливают карантин. Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Чехия... Список государств, готовых вводить ограничения, увеличивается с каждым днем. Глобальный локдаун уже привел к печальным последствиям: рекордный экономический спад, падение ВВП, безработица и банкротство.

Чтобы не усугублять ситуацию, мировые лидеры решили ужесточать карантинные меры локально: вводить их в определенных городах и районах. Однако это вызвало еще большее возмущение среди местных жителей.

Ужасно, это просто дискриминация! Власти должны внести изменения в график метро. Вагоны битком набиты людьми. Я вынуждена садиться на другой станции, чтобы не ехать в толпе. Я не понимаю смысла в этих мерах. Нас призывают держать дистанцию, а потом сажают в переполненный транспорт. Не удивительно, что столько зараженных. Это просто глупо.

Меры, принятые властями Мадрида, несправедливы. Какой смысл в том, что на работу ходить можно, а в магазин уже сходить нельзя? Ведь и в офисе можно заразиться или заразить коллег. Это совершенно несправедливо. Это дискриминация!