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Во Франции запретили лаять собакам

13 февраля 2019 09:54
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Новости Франции. Во французском городе Фекьер собакам запретили долго лаять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции запретили лаять собакам -1

Соответствующее постановление издал мэр. Согласно документу, за несоблюдение новых правил, хозяева четвероногих могут быть оштрафованы на 68 евро.

Во Франции запретили лаять собакам -4

Также владельцам собак запрещается оставлять питомцев в закрытых помещениях, чтобы предотвратить длительный лай. Таким образом администрация хочет сохранить тишину и покой в городе.

Во Франции запретили лаять собакам -7

Зоозащитники уже подвергли эту инициативу критике.

# Домашние животные # Фотофакт

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