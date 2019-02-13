Во Франции запретили лаять собакам

Новости Франции. Во французском городе Фекьер собакам запретили долго лаять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее постановление издал мэр. Согласно документу, за несоблюдение новых правил, хозяева четвероногих могут быть оштрафованы на 68 евро.

Также владельцам собак запрещается оставлять питомцев в закрытых помещениях, чтобы предотвратить длительный лай. Таким образом администрация хочет сохранить тишину и покой в городе.