Македония сменила название

Новости мира. Республика Македония официально сменила название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Республика Македония официально сменила название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преспанское соглашение начало действовать после того, как Греция и Македония обменялись вербальными нотами. Правительство страны также объявило о вступлении в силу четырех поправок к конституции, одобренных парламентом.
Напомним, Македония и Греция в июне 2018 года подписали соглашение о названии бывшей Югославской Республики. Теперь для Скопье открыт путь в НАТО и Евросоюз.