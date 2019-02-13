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Македония сменила название

13 февраля 2019 09:50
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Новости мира. Республика Македония официально сменила название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Преспанское соглашение начало действовать после того, как Греция и Македония обменялись вербальными нотами. Правительство страны также объявило о вступлении в силу четырех поправок к конституции, одобренных парламентом.

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Напомним, Македония и Греция в июне 2018 года подписали соглашение о названии бывшей Югославской Республики. Теперь для Скопье открыт путь в НАТО и Евросоюз.

# Международная политика # Фотофакт

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