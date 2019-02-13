Македония сменила название

Новости мира. Республика Македония официально сменила название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преспанское соглашение начало действовать после того, как Греция и Македония обменялись вербальными нотами. Правительство страны также объявило о вступлении в силу четырех поправок к конституции, одобренных парламентом.