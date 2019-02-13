Тысячи моллюсков выбросило на чилийское побережье

Новости Чили. Тысячи головоногих моллюсков выбросило на побережье Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пляж в заливе Баия Инглеса, популярный среди туристов, оказался усеян погибшими каракатицами.

Такого раньше не случалось и экологи всерьёз обеспокоены. По словам специалистов, причина может крыться в серьёзном загрязнении воды. Власти уже приступили к расследованию инцидента.