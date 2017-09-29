В Афганистане у мечети прогремел взрыв: погибли как минимум 5 человек, еще 20 ранены

Новости Афганистана. Взрыв прогремел у мечети Кабула. Его жертвами стали по меньшей мер 5 человек. Еще около 20 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист-смертник, который активировал бомбу, вел стадо овец и пытался подойти поближе к святыне. По словам очевидцев, рядом с местом инцидента были и другие нападавшие. Полиция подтвердила этот факт. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.