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В Афганистане у мечети прогремел взрыв: погибли как минимум 5 человек, еще 20 ранены

29 сентября 2017 14:48
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Новости Афганистана. Взрыв прогремел у мечети Кабула. Его жертвами стали по меньшей мер 5 человек. Еще около 20 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане у мечети прогремел взрыв: погибли как минимум 5 человек, еще 20 ранены-1

Террорист-смертник, который активировал бомбу, вел стадо овец и пытался подойти поближе к святыне. По словам очевидцев, рядом с местом инцидента были и другие нападавшие. Полиция подтвердила этот факт. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

# Теракт # Фотофакт

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