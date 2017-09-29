В Сомали при нападении на военную базу погибли около 17 человек

Новости Сомали. Около 17 человек погибли при нападении на военную базу в Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в 50 километрах от столицы страны.
Новости Сомали. Около 17 человек погибли при нападении на военную базу в Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в 50 километрах от столицы страны.
Атака завершилась успехом для террористов – объект был захвачен. Под их контроль также перешли близлежащие деревни. В своих целях боевики использовали огнестрельное оружие и начиненные взрывчаткой автомобили.