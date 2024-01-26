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25 штатов подписали соглашение в поддержку Техаса, которого не устраивает миграционная политика США

26 января 2024 20:43
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В США назревает политический кризис. 25 штатов подписали соглашение в поддержку Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 штатов подписали соглашение в поддержку Техаса, которого не устраивает миграционная политика США-1

Губернатор ранее заявил о возможном выходе штата из состава страны. Проводимая Вашингтоном миграционная политика не устраивает жителей Техаса, как и других граждан США. Местные власти начали устанавливать колючую проволоку на границе с Мексикой. Но Верховный суд потребовал убрать заграждения. Из-за этого губернатор обвинил правительство страны в беспомощности. Он намерен проводить более жесткую миграционную политику. Республиканцы выступили с обращением к населению Техаса с просьбой не быть в стороне. Местные уже начали создавать отряды для помощи Нацгвардии.

# Международная политика # Новости США

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