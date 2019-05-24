В Китае перевернулась лодка: 10 человек погибли

Новости Китая. В Китае опрокинулось судно: погибли, как минимум, 10 человек, ещё 8 – числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае опрокинулось судно: погибли, как минимум, 10 человек, ещё 8 – числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в провинции Гуйчжоу. На лодке находились 29 пассажиров. 11 из них спасателям удалось вытащить на берег. Им оказывают медицинскую помощь.
Правоохранители задержали владельца судна. Сейчас его допрашивают. Поисково-спасательные работы продолжаются.