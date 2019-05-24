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В Китае перевернулась лодка: 10 человек погибли

24 мая 2019 08:46
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Новости Китая. В Китае опрокинулось судно: погибли, как минимум, 10 человек, ещё 8 – числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае перевернулась лодка: 10 человек погибли-1

ЧП произошло в провинции Гуйчжоу. На лодке находились 29 пассажиров. 11 из них спасателям удалось вытащить на берег. Им оказывают медицинскую помощь.

В Китае перевернулась лодка: 10 человек погибли-4

Правоохранители задержали владельца судна. Сейчас его допрашивают. Поисково-спасательные работы продолжаются.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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