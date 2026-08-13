ВМО: июль стал вторым по жаре месяцем за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация сообщает: июль стал вторым по жаре месяцем за всю историю наблюдений, а рекордная жара и лесные пожары охватили сразу несколько континентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Западная Европа пережила самый жаркий период июнь-июль за всю историю метеонаблюдений, а некоторые страны региона столкнулись уже с четвертой волной зноя с мая. Рекордные температуры зафиксированы также в Японии, Республике Корея и ряде других стран Азии. Одновременно резко выросло число лесных пожаров – во Франции и Испании их активность значительно превышает сезонную норму, а масштабные возгорания охватили и запад США с Канадой.

Джон Кеннеди, руководитель отдела климатической информации Всемирной метеорологической организации:

Экстремальная жара становится все более частым и интенсивным явлением. Она длится дольше и охватывает куда более обширные территории, чем в более прохладном климате прошлого. Показательный пример – июнь 1976 года: тогда наблюдалась очень похожая на нынешнюю картина распределения зон высокого и низкого давления. Но если в 1976 году на фоне в целом более холодного климата планеты лишь отдельные районы показывали температуру выше нормы, то в 2026 году картина полностью обратная – весь мир значительно теплее, а ниже нормы оказываются лишь отдельные, изолированные территории.

По оценке экспертов, подобные аномалии – это уже не исключение, а новая климатическая реальность. С ней миру предстоит учиться жить.