Франция первой в ЕС включила препараты от ожирения в страховку

Франция стала первой страной ЕС, где препараты от ожирения вошли в систему государственного страхования. В стране ожирением страдают около 10 миллионов взрослых (это 18 % населения), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее лекарство стоило до 400 евро в месяц – теперь лечение станет доступным примерно для миллиона человек, но только для пациентов с тяжелыми формами ожирения. Проблема затрагивает более половины жителей ЕС старше 16 лет и остается серьезным вызовом для системы здравоохранения региона.