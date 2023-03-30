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Вместо лап у него протезы. История спасения пса от живодёров в Мексике

30 марта 2023 15:16
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В центре внимания мексиканский пес. В годовалом возрасте собачку спасли от уличных живодеров. Без последствий не обошлось. На новом месте жительства, в приюте, вместо отрубленных передних лап у него появились протезы. Теперь Пей де Лимон – так величают пса – борется за титул «Любимое домашнее животное Америки».

Вместо лап у него протезы. История спасения пса от живодёров в Мексике-1

Патрисия Руис, основатель приюта для животных:
Пей де Лимон научил меня и других тому, что вы всегда можете сказать жизни «да», несмотря на все, что с вами происходит. Через что бы вы ни прошли, вы всегда сможете двигаться дальше. И это очень важно.

Вместо лап у него протезы. История спасения пса от живодёров в Мексике-4

Победитель онлайн-конкурса «Любимый питомец Америки» будет представлен на обложке журнала для собак и получит 5 000 долларов США наличными.

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# Животные # Фотофакт

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