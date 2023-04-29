МИД РФ: Москва жёстко ответит на захват российской школы в Варшаве

Российский МИД анонсировал жесткий ответ со стороны Москвы на действия Польши, пишет РИА Новости. В субботу, 29 апреля, польские власти сломали калитку и вторглись в школу при посольстве РФ.

В России произошедшее назвали наглым и выходящим за рамки шагом со стороны Варшавы. На это враждебное действие будет реакция, последствия будут, говорится в заявлении российского МИД. В ведомстве подчеркнули, что польские власти нарушили Венскую конвенцию о дипотношениях.

Как сообщалось, представители польской мэрии утром в субботу в сопровождении сотрудников полиции прибыли к зданию учебного учреждения при посольстве РФ в Варшаве и захватили школу. Сотрудникам учреждения дали время до вечера его покинуть. В Польше заявляют, что посольство РФ заняло здание незаконно, потому власти его изымают.

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что Москва заявит Варшаве протест в связи с произошедшим. Он также отметил, что ученики продолжат процесс обучения в другом учреждении.