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Вклад полиции в археологию: в Перу задержаны гробокопатели

12 июля 2016 09:44
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Новости Перу. Неоценимый вклад в археологическую науку сделали перуанские полицейские. Они задержали двоих грабителей могил как раз в момент, когда те заканчивали уничтожение погребений, относящихся к культуре Чирибайя.

В ходе обыска дома, где обитают преступники, удалось отыскать более 200 артефактов, возраст которых превышает 3 тысячи лет. Чирибайя остаётся одной из наименее изученных южноамериканских культур.

Таким образом, нынешний полицейский рейд едва ли не удваивает количество доступных ученым артефактов той отдаленной эпохи. И, что немаловажно, артефактов, чья сохранность идеальна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Археология

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