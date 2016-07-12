«Режим тишины»: переговоры сирийской оппозиции и Дамаска продолжаются

Новости Сирии. В минувшую полночь ещё на трое суток продлен «режим тишины» в Сирии. Предыдущее перемирие истекало как раз в ночь с 11 на 12 июля. В число участников режима прекращения огня по определению не входят представители Исламского государства и ряда других террористических группировок.

Главная проблема перемирия заключается именно в неопределённости и открытости списка партизанских армий, которые объявлены вне закона. У иностранных участников сирийского конфликта перечень экстремистов разнится.

Однако на сей раз истекший и теперь продлённый «режим тишины» был удачным. Переговоры официального Дамаска и сирийской оппозиции удалось продолжить. Хотя до ощутимого их результата по-прежнему далеко.

В ходе консультаций в Женеве должно, в конце концов, определиться: в каких формах и кто из повстанцев готов принять участие в политической жизни страны мирным образом: через участие в выборах и через назначение в административные структуры послевоенной Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.