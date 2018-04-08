В Японии задержали 73-летнего мужчину, который более 20 лет запирал сына в клетке

Новости Японии. 7 апреля в Санда полиция задержала 73-летнего мужчину. Гражданин более 20 лет запирал сына в клетке.

По сведениям телеканала NHK, 42-летний пострадавший был вынужден находиться в деревянной клетке 1,8х0,9х1 м. В ней были подстилки для животных, дверь закрывалась на навесной замок.

По словам задержанного, он помещал сына в клетку, поскольку у того проблемы с психикой. Пострадавшему разрешалось через день принимать ванну и есть вместе с отцом.

О ситуации в доме стало известно сотруднику службы опеки, который приходил к мужчине в январе.

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