Видеофакт: игуана убегает от множества змей

Новости Эквадора. Ролик с феерическим спасением игуаны от множества змей набирает популярность в интернете. Видео было снято на Галапагосских островах. Ящерицу буквально по пятам преследуют несколько пресмыкающихся, нагоняют ее и обвивают клубком.

И вот когда, казалось бы, на спасение уже нет ни малейшей надежды, игуана вырывается из цепких объятий своих преследователей и чудом отрывается от погони. К слову, пользователи соцсетей с трудом поверили, что ящерице удалось скрыться от своих обидчиков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.