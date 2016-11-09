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Видеофакт: игуана убегает от множества змей

09 ноября 2016 06:35
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Новости Эквадора. Ролик с феерическим спасением игуаны от множества змей набирает популярность в интернете. Видео было снято на Галапагосских островах. Ящерицу буквально по пятам преследуют несколько пресмыкающихся, нагоняют ее и обвивают клубком.

И вот когда, казалось бы, на спасение уже нет ни малейшей надежды, игуана вырывается из цепких объятий своих преследователей и чудом отрывается от погони. К слову, пользователи соцсетей с трудом поверили, что ящерице удалось скрыться от своих обидчиков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Дикие животные

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