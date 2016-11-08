Прямой эфир

Даниэль Ортега переизбран Президентом Республики Никарагуа

08 ноября 2016 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Никарагуа. Действующий Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега с большим отрывом от конкурентов победил на выборах главы государства. За него отдали свой голос 72,5% избирателей.

Ближайшего преследователя Максимино Родригеса поддержали в пять раз меньше.

Отметим, что Ортега возглавлял Никарагуа до этого несколько раз: в 1985 году, а после в 2007. А такая поддержка населения вызвана удачными решениями в экономике: за последние годы крупнейшее центральноамериканское государство постоянно показывает устойчивый рост ВВП – в среднем 4% в год. С победой на выборах Даниэля Ортегу поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Огонь Олимпиады-2020 в Токио может зажечь летающий автомобиль
08 ноября 2016 10:35

Огонь Олимпиады-2020 в Токио может зажечь летающий автомобиль

В США проходят президентские выборы
08 ноября 2016 06:36

В США проходят президентские выборы

Видеофакт: идущий на нерест лосось переплывает автомобильну трассу
08 ноября 2016 06:14

Видеофакт: идущий на нерест лосось переплывает автомобильну трассу