Даниэль Ортега переизбран Президентом Республики Никарагуа

Новости Никарагуа. Действующий Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега с большим отрывом от конкурентов победил на выборах главы государства. За него отдали свой голос 72,5% избирателей.

Ближайшего преследователя Максимино Родригеса поддержали в пять раз меньше.

Отметим, что Ортега возглавлял Никарагуа до этого несколько раз: в 1985 году, а после в 2007. А такая поддержка населения вызвана удачными решениями в экономике: за последние годы крупнейшее центральноамериканское государство постоянно показывает устойчивый рост ВВП – в среднем 4% в год. С победой на выборах Даниэля Ортегу поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.